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İnternetteki sahte nakliyeci 200 bin liralık çocuk bezi çaldı

Haluk TURGUT / ÇAYIROVA(Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Çayırova İlçesi'nde sahte nakliye firmasının internetteki ilanına aldanan çocuk bezi üreticisi firma çalışanları, TIR'a yaklaşık 200 bin TL değerinde çocuk bezi yükletti. Çocuk bezi...

İnternetteki sahte nakliyeci 200 bin liralık çocuk bezi çaldı

Haluk TURGUT / ÇAYIROVA(Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Çayırova İlçesi'nde sahte nakliye firmasının internetteki ilanına aldanan çocuk bezi üreticisi firma çalışanları, TIR'a yaklaşık 200 bin TL değerinde çocuk bezi yükletti. Çocuk bezi dolu TIR İstanbul'da bulunurken, 5 kişi gözaltına alındı.
Çayırova'da çocuk bezi üreten bir firmanın çalışanları, internetteki ilandan nakliye firmasına ulaşarak nakliye amacıyla TIR istedi. Fabrikaya gelen 07 EDL 92 plakalı TIR'ın sürücüsü istenilen tüm evrakları firmaya teslim etti. Ardından TIR'a yaklaşık 200 bin TL değerinde çocuk bezi yüklendi. Saatler sonra çocuk bezlerinin gideceği İstanbul'daki firma aranırken, TIR'ın gelmediği öğrenildi. Firma çalışanları internet üzerinden buldukları firmanın telefon numaralarını tekrar arayınca kimseye ulaşılamadı. Firma çalışanları dolandırıldıklarını anlayınca polise ihbarda bulundu.
Çayırova İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri, firmaya verilen evrakların sahte olduğunu tespit etti. Polis, TIR'ı İstanbul Sultangazi'de bulurken, D.L., D.A.B., S.B., K.K. ve S.T.'yi gözaltına aldı. TIR'ın çalındığı ve hırsızlıkta kullanıldığı tespit edilirken, ele geçirilen ürünler fabrikaya teslim edildi. 5 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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