İnternette görüştüğü kadından 'şantaj' iddiasıyla şikayetçi oldu

Edirne Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne başvuran O.S.Ç., internette yeni tanıştığı 'ebru.kiz1' rumuz isimli kadın kullanıcı ile görüntülü konuşurken karşılıklı kamerada soyunduklarını, şüphelinin görüntülerini kaydedip 3 bin lira vermediği takdirde tanıdıklarına yollamakla tehdit ettiğini öne sürerek, şikayetçi oldu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne başvuran O.S.Ç., internette yeni tanıştığı 'ebru.kiz1' rumuz isimli kadın kullanıcı ile görüntülü konuşurken karşılıklı kamerada soyunduklarını, şüphelinin görüntülerini kaydedip 3 bin lira vermediği takdirde tanıdıklarına yollamakla tehdit ettiğini öne sürerek, şikayetçi oldu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.