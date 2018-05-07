Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Akşener, İnce görüşmesini iptal etti, Bağcılar’a gidiyor
Akşener programını iptal etti Bağcılar’a...
Şok Marketler’nin hisseleri halka arz ediliyor
Şok Marketler’nin hisseleri halka arz...
Dolar 4.27 lirayı gördü, Borsa 102 bin puanda
Dolar 4.27 lirayı gördü, Borsa...
İYİ Parti seçim standına saldırı çok sayıda yaralı var
İyi Parti saldırısıyla ilgili 8...

İnternet üzerinden fuhuş yaptıranlara operasyon: 5 gözaltı

SAMSUN merkezli olarak İstanbul ve İzmir'de polis tarafından düzenlenen operasyonda, internet üzerinden fuhuş yaptıran 5 kişi gözaltına alındı. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, internet üzerinden...

İnternet üzerinden fuhuş yaptıranlara operasyon: 5 gözaltı
SAMSUN merkezli olarak İstanbul ve İzmir'de polis tarafından düzenlenen operasyonda, internet üzerinden fuhuş yaptıran 5 kişi gözaltına alındı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, internet üzerinden verilen ilanlarla para karşılığında 44 kadına fuhuş yaptırıldığını belirledi. Bunun üzerine Samsun merkezli olarak İstanbul ve İzmir'de operasyon düzenlendi. Operasyonda, internet sitesi yönetici ve sahipleri ile ilgili yapılan çok yönlü çalışmalar sonucunda Ç.Ş., F.B.Ş., Y.K.Ş ve M.D. isimli şüpheliler İzmir'de; M.Y. isimli şüpheli ise İstanbul'da yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda elde edilen dijital materyallere ilgili mahkeme kararı gereği el konuldu. Ayrıca şüphelilerin banka hesaplarına ve bir araca mahkeme kararı ile şerh konulduğu belirtildi. Soruşturmanın Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde devam ettiği bildirildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314