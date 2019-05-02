İnternet kablosuyla kendisini astı

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde Şükrü Y. (55), internet kablosuyla kendisini tavana asarak intihar etti.

Olay, dün akşam saatlerinde Abdi İpekçi Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Şükrü Y., yaşadığı 2 katlı evin teras katına çıktı. Şükrü Y., burada tavana bağladığı internet kablosuyla kendisini asarak intihar etti. Bir süre sonra çatı katına çıkan eşi, Şükrü Y.'yi asılı görünce komşularından yardım istedi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Şükrü Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Şükrü Y.'nin yakınları sinir krizleri geçirdi.

Şükrü Y.'nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.