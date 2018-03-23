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İnternet fenomenine "müstehcen resim" gözaltısı

 Ali AKSOYER-İSTANBUL,() İNSTAGRAM ve Snapchat'te 1,3 milyon takipçisi bulunan 31 yaşındaki sosyal medya fenomeni T. Ö. sosyal medyada müstehcen resim ve videolar paylaştığı gerekçesiyle gözaltına alındı. T. Ö. çıkarıldığı mahkeme...

İnternet fenomenine "müstehcen resim" gözaltısı

 Ali AKSOYER-İSTANBUL,()
İNSTAGRAM ve Snapchat'te 1,3 milyon takipçisi bulunan 31 yaşındaki sosyal medya fenomeni T. Ö. sosyal medyada müstehcen resim ve videolar paylaştığı gerekçesiyle gözaltına alındı. T. Ö. çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı verilen T. Ö. Ataşehir'de bulunan evinde gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yakalanan T.Ö.'nün evinde yapılan aramada bulunan 4 cep telefonu, 2 dizüstü bilgisayar, 4 taşınabilir bellek ve hafıza kartına el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından "müstehcen görüntü, yazı veya sözleri basın ve yayın yoluyla yaymak ve yayınlamak" suçundan Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen T.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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