İnsan tacirlerine operasyon: 41 tutuklama

Ramazan ÇELİK/HATAY, () - HATAY merkezli, İzmir ve Adana'da insan tacirlerine karşı yapılan operasyonda, iç savaşın devam ettiği Suriye'den, Türkiye'ye insan kaçakçılığı yaptığı belirlenen şebeke çökertildi. Operasyonlar sonrası 41 kişi tutuklanırken, Türkiye'ye kaçak yollarla sokulduğu belirlenen 496 Suriyeli, 3 Ukrayna ve 1 Afganistan uyruklu kişi de yakalanarak, Hatay'daki Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen fiziki takibin ardından, Altınözü ilçesinden Suriyelileri yurda kaçak yollarla soktukları belirlenen göçmen kaçakçılığı şebekesine operasyon düzenlendi.

Hatay merkezli olarak Adana ve İzmir'de de eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, 48 şüpheli gözaltına alındı. İfadelerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 41'i tutuklanırken, 3'ü adli kontrol, 1 kişide tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Şüphelilerden 3 Suriye uyruklu sınır dışı edilirken, 3 kişi hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.

4 DEAŞ ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

Aynı operasyonda Türkiye'ye kaçak yollardan giren ve DEAŞ üyesi olduğundan şüphelenilen 3 Ukrayna,1 Afganistan uyruklu hakkında da silahlı terör örgütüne üye olmak suçlamasıyla adli işlem başlatıldı. Hatay Göç İdaresi gözetiminde tutulan 4 DEAŞ şüphesinin soruşturmanın sonucuna göre adliyeye sevk edileceği ya da sınır dışı edileceği açıklandı.

Öte yandan operasyon kapsamında 196 bin 388 cinsel uyarıcı ve tıbbi ilaç, 26 bin 528 paket kaçak sigara, 1 zulalı araç, 7 telsiz, telsiz şarj cihazı, 7 telsiz şarj adaptörü, 13 bin 656 TL, 4 bin 570 dolar, 50 ruble, 2 milyon 69 Suriye poundu, 18 ajanda, 3 not defteri, 20 defter, 1 adet ruhsatsız tabanca, 8 av tüfeği, çeşitli ebatlarda 236 adet silah fişeği, 38 gram esrar, 1 dürbün ve telefon kartları ele geçti.

FOTOĞRAFLI