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İnsan kaçakçıları 60 kişilik tekneye Suriyeli 112 göçmeni bindirmiş

ADANA, MERSİN, () - MERSİN'de polis ve jandarma ekipleri tarafından Akdeniz açıklarında düzenlenen operasyonla yakalanan Suriyeli 112 göçmenin, 60 kişilik tekneye bindirildiği ortaya çıktı. Adana İl Jandarma Komutanlığı ile Mersin İl...

İnsan kaçakçıları 60 kişilik tekneye Suriyeli 112 göçmeni bindirmiş

ADANA, MERSİN, () - MERSİN'de polis ve jandarma ekipleri tarafından Akdeniz açıklarında düzenlenen operasyonla yakalanan Suriyeli 112 göçmenin, 60 kişilik tekneye bindirildiği ortaya çıktı.
Adana İl Jandarma Komutanlığı ile Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, T.K. isimli organizatörün, irtibatlı olduğu kişilerle birlikte Suriyeli göçmenleri, Mersin'de sahile yakın bölgelerdeki otellerde konaklatıp, teknelerle Akdeniz açıklarında bekletilen büyük yük gemilerine taşıdığı bilgisini aldı. Jandarma ve polis ekipleri, göçmenleri yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine gönderdiğini ve organize göçmen kaçakçılığı faaliyetlerinde bulunduğunu belirlediği 8 şüpheliyi, 28 Şubat'ta teknik takibe aldı. 
ORGANİZATÖR, 5 ÜLKEDEN ARANIYORDU
Ekipler, 1 ay sürdürülen çalışmalar sonucu harekete geçti. Şüphelilerin, 30 Mart günü Suriye uyruklu 112 göçmeni önceden ayarlanan araçlarla Silifke ilçesi Taşucu sahilinde bulunan koylara götürdüğü ve buradan ayarladıkları tekneye yükleyerek, Kıbrıs Rum Kesimi'ne sevk edecekleri belirlendi. Ekipler, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile yapılan koordineli çalışma sonucu göçmenlerin taşındığı tekneye, dün akşam saatlerinde, Akdeniz açıklarında operasyon düzenledi. Teknedeki 7'si kadın, 9'u çocuk toplam 112 Suriye uyruklu göçmen yakalandı. Ardından çalışmaları genişleten ekipler, 5 ayrı ülkeden arandığı öğrenilen organizatör T.K. ile beraberindeki 3'ü Suriye uyruklu 7 kişiyi de yakaladı. İnsan kaçakçılarının 60 kişilik tekneye 112 kişiyi bindirdiği ortaya çıktı. Göçmenler, işlemlerinin yapılması için Mersin İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Gözaltına alınan 8 şüphelinin sorgusunun sürdürüldüğü belirtildi.

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