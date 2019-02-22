İnşaattan düşerek ölen boyacı toprağa verildi

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, çalıştığı inşaatın 3'üncü katında boya yaparken dengesini kaybedip düşen ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Nedret Poyraz (42), gözyaşları içinde toprağa verildi.

Değirmendere Mahallesi'nde dün saat 16.30 sıralarında meydana gelen olayda, inşaatın 3'üncü katında boya yapan Nedret Poyraz, bir anda dengesini kaybetti. Yaklaşık 7,5 metre yükseklikten zemine düşen Poyraz, yaralandı. Diğer işçilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil servis ambulansı sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından, bekâr Nedret Poyraz, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Ancak, durumu ağır olan Poyraz, burada doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Nedret Poyraz'ın cenazesi, bugün yakınlarına teslim edildi. Poyraz'ın cenazesi, Kuşadası Güzelçamlı Camisi'nde öğle kılınan namazın ardından Güzelçamlı Mahalesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.



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