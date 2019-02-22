Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Meteoroloji'den Trakya için kuvvetli kar uyarısı
Trakya için kuvvetli kar uyarısı
AK Parti'nin TBMM Başkanı adayı Mustafa Şentop
AK Parti'nin TBMM Başkanı adayı...
Bakan Akar ve Genelkurmay Başkanı Güler Washington’da
Bakan Akar ve Genelkurmay Başkanı...
MHP'li Hatay Dörtyol Belediye Başkanı istifa etti
MHP'li Hatay Dörtyol Belediye Başkanı...

İnşaattan düşerek ölen boyacı toprağa verildi

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, çalıştığı inşaatın 3'üncü katında boya yaparken dengesini kaybedip düşen ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Nedret Poyraz (42), gözyaşları içinde toprağa verildi. Değirmendere Mahallesi'nde...

İnşaattan düşerek ölen boyacı toprağa verildi
AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, çalıştığı inşaatın 3'üncü katında boya yaparken dengesini kaybedip düşen ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Nedret Poyraz (42), gözyaşları içinde toprağa verildi.
Değirmendere Mahallesi'nde dün saat 16.30 sıralarında meydana gelen olayda, inşaatın 3'üncü katında boya yapan Nedret Poyraz, bir anda dengesini kaybetti. Yaklaşık 7,5 metre yükseklikten zemine düşen Poyraz, yaralandı. Diğer işçilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil servis ambulansı sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından, bekâr Nedret Poyraz, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Ancak, durumu ağır olan Poyraz, burada doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Nedret Poyraz'ın cenazesi, bugün yakınlarına teslim edildi. Poyraz'ın cenazesi, Kuşadası Güzelçamlı Camisi'nde öğle kılınan namazın ardından Güzelçamlı Mahalesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328