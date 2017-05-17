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İnşaattaki tuğlalar, yandaki gecekondunun üzerine devrildi

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy İlçesi'nde bir inşaattaki tuğlalar, yanında bulunan gecekondunun üzerine devrildi. Arıkan Ailesi'nin yaşadığı evde hasar meydana gelirken, şans eseri yaralanan olmadı. Çerkezköy'ün Bağlık Mahallesi Bacılar...

İnşaattaki tuğlalar, yandaki gecekondunun üzerine devrildi
TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy İlçesi'nde bir inşaattaki tuğlalar, yanında bulunan gecekondunun üzerine devrildi. Arıkan Ailesi'nin yaşadığı evde hasar meydana gelirken, şans eseri yaralanan olmadı.
Çerkezköy'ün Bağlık Mahallesi Bacılar Sokak üzerinde yapımı süren inşaatın 5'inci katındaki asansör boşluğuna konulan tuğlalar, ilçede yaşanan şiddetli rüzgar nedeniyle, yanında bulunan 9 kişilik Arıkan ailesinin yaşadığı tek katlı gecekondunun üzerine düştü. Tuğlaların düştüğü gecekondunun çatısı ile çatıyı delerek düştüğü sırada evin odalarında hasar meydana geldi. Olayda evde bulunan Sevgi- Ahmet Arıkan çifti ile çocukları olaydan şans eseri yara almadan kurtuldu.
Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler evde inceleme yaparak, tutanak tuttu. Mahalle sakinleri, hiçbir tedbir alınmadan inşaat yapılmasını tepki gösterdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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