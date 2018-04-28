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İnşaatta üzerine kalas düşen Suriyeli işçi yaralandı

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, üzerine kalasların düştüğü Suriyeli inşaat işçisi yaralandı. Olay, saat 10.00 sıralarında, Gebze ilçesi Güzeller Mahallesi Doğan Caddesi 913 Sokak'ta meydana geldi. İnşaatın temelinde çalışan Suriyeli...

İnşaatta üzerine kalas düşen Suriyeli işçi yaralandı
KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, üzerine kalasların düştüğü Suriyeli inşaat işçisi yaralandı.
Olay, saat 10.00 sıralarında, Gebze ilçesi Güzeller Mahallesi Doğan Caddesi 913 Sokak'ta meydana geldi. İnşaatın temelinde çalışan Suriyeli Cesim El Cesim'in(25) üzerine kalas düştü. Çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Cesim, itfaiyeciler tarafından sedyeyle temelden çıkarılarak ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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