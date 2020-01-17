İnşaatta iskele çöktü: 2'si ağır 3 yaralı

ADANA'da, öğrenci yurdu inşaatındaki vincin çökmesi sonucu 2'si ağır 3 işçi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Sarıçam ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Yapımı devam eden bin yataklı öğrenci yurdu inşaatının dış sıvasını yapan 3 işçi, iskelenin çökmesi sonucu 5 metre yükseklikten düştü. İşçilerden 2'si ağır yaralandı. Kazanın ardından 112 ekipleri, yaralı işçilerin hastaneye kaldırdı. İnşattaki çalışmaya da ara verildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



