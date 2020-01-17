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İnşaatta iskele çöktü: 2'si ağır 3 yaralı
GÜVENLİK 17.01.2020, 15:57
ADANA'da, öğrenci yurdu inşaatındaki vincin çökmesi sonucu 2'si ağır 3 işçi yaralandı.
Kaza, saat 15.00 sıralarında Sarıçam ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Yapımı devam eden bin yataklı öğrenci yurdu inşaatının dış sıvasını yapan 3 işçi, iskelenin çökmesi sonucu 5 metre yükseklikten düştü. İşçilerden 2'si ağır yaralandı. Kazanın ardından 112 ekipleri, yaralı işçilerin hastaneye kaldırdı. İnşattaki çalışmaya da ara verildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaza, saat 15.00 sıralarında Sarıçam ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Yapımı devam eden bin yataklı öğrenci yurdu inşaatının dış sıvasını yapan 3 işçi, iskelenin çökmesi sonucu 5 metre yükseklikten düştü. İşçilerden 2'si ağır yaralandı. Kazanın ardından 112 ekipleri, yaralı işçilerin hastaneye kaldırdı. İnşattaki çalışmaya da ara verildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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