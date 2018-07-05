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İnşaatlardan hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

SİVAS’ta 7 ayrı inşaattan çeşitli inşaat malzemeleri çalan şüpheli tutuklandı. Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri inşaatlardan çeşitli inşaat malzemeleri çalınması üzerine çalışma başlattı....

İnşaatlardan hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
SİVAS’ta 7 ayrı inşaattan çeşitli inşaat malzemeleri çalan şüpheli tutuklandı.
Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri inşaatlardan çeşitli inşaat malzemeleri çalınması üzerine çalışma başlattı. Polis bir ay süren çalışmalar sonucunda şüpheli N.T.'yi (32) yakaladı. Gözaltına alınan N.T.'nin 7 ayrı inşaattan çaldığı alçı makinesi motoru ve kompresör ile bir kısım malzemeyi İstanbul'da sattığı belirlendi. Yakalanan N.T.'nin evinde yine inşaatlardan çaldığı bazı malzemeler ele geçirildi. Şüpheli N.T. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. N.T.'nin evinde bulunan malzemeler ise sahiplerine teslim edildi.

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