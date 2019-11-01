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İnşaatlardan çaldıkları malzemeler için hamal ve nakliyeci tutmuşlar
ANTALYA'da, 13 inşaattan hırsızlık yapan aynı aileden 2'si kadın 5 kişi yakalandı. Şüphelilerin, inşaatlardan çaldıkları malzemeleri tuttukları hamal ve nakliyeciye taşıttıkları ortaya çıktı. Döşemealtı İlçe Emniyet Müdürlüğü...
GÜVENLİK 31.10.2019, 14:55
ANTALYA'da, 13 inşaattan hırsızlık yapan aynı aileden 2'si kadın 5 kişi yakalandı. Şüphelilerin, inşaatlardan çaldıkları malzemeleri tuttukları hamal ve nakliyeciye taşıttıkları ortaya çıktı.
Döşemealtı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki 13 inşaattan hırsızlık yapılması üzerine çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin aynı aileden Recep G., Pembe E., H.E., Özlem A. ve Sadık A. olduğunu belirledi. Operasyonla gözaltına alınan 5 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerin hırsızlık yapacakları inşaatları önceden keşif yaparak belirlediği, ardından internet üzerinden bağlantı kurup anlaştıkları nakliyecilere, verdikleri adrese hamalla gelmesini söyledikleri, bu şekilde de 13 inşaattan malzeme çaldıkları ortaya çıktı.
Döşemealtı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki 13 inşaattan hırsızlık yapılması üzerine çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin aynı aileden Recep G., Pembe E., H.E., Özlem A. ve Sadık A. olduğunu belirledi. Operasyonla gözaltına alınan 5 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerin hırsızlık yapacakları inşaatları önceden keşif yaparak belirlediği, ardından internet üzerinden bağlantı kurup anlaştıkları nakliyecilere, verdikleri adrese hamalla gelmesini söyledikleri, bu şekilde de 13 inşaattan malzeme çaldıkları ortaya çıktı.
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