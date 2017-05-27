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İnşaatın çatısı çöktü, işçiler yara almadan kurtuldu

Bülent TATOĞULLARI/ ANTALYA () - ANTALYA'da bir inşaatın çatı katı, beton dökme işlemi sırasında çöktü. Konyaaltı İlçesi Liman Mahallesi 34 Sokak'ta, Oktay Yücel'e ait 5 katlı inşaatın çatı katı, saat 11.30 sıralarında işçiler beton...

İnşaatın çatısı çöktü, işçiler yara almadan kurtuldu

Bülent TATOĞULLARI/ ANTALYA () - ANTALYA'da bir inşaatın çatı katı, beton dökme işlemi sırasında çöktü.
Konyaaltı İlçesi Liman Mahallesi 34 Sokak'ta, Oktay Yücel'e ait 5 katlı inşaatın çatı katı, saat 11.30 sıralarında işçiler beton döktüğü sırada çöktü. Gürültüyü duyanların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. İşçilerin yara almadan kurtulduğu kaza nedeniyle inşaattaki çalışma güvenlik gerekçesiyle durduruldu.
Polis ekipleri olay yerine gelerek incelemede bulundu.

FOTOĞRAFLI

 

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