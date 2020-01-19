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İnşaatın asansör boşluğuna düşüp yaralandı
GÜVENLİK 19.01.2020, 11:37
ÇORUM’da bir inşaatın 2'nci katından asansör boşluğuna düşen Ömer Yağmur (23) yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan Yağmur, hastanede tedaviye alındı.
Olay, dün saat 21.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi Sülüklü Evler 40’ıncı Sokak'ta meydana geldi. Yapımı süren 4 katlı inşaata giren Ömer Yağmur, 2'nci kattan asansör boşluğuna düştü. Yağmur'un yardım çığlıklarını duyan çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine, bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarılarak, ambulansa taşınan Yağmur'a, sağlık ekipleri ilk müdahalede bulundu. Yaralı genç ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan Yağmur'un hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Olay, dün saat 21.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi Sülüklü Evler 40’ıncı Sokak'ta meydana geldi. Yapımı süren 4 katlı inşaata giren Ömer Yağmur, 2'nci kattan asansör boşluğuna düştü. Yağmur'un yardım çığlıklarını duyan çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine, bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarılarak, ambulansa taşınan Yağmur'a, sağlık ekipleri ilk müdahalede bulundu. Yaralı genç ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan Yağmur'un hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
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