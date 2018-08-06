İnşaatın asansör boşluğuna düşen çocuk yaralandı

BURSA’nın İnegöl ilçesinde, inşaat halindeki binanın 3'üncü katından asansör boşluğuna düşen Ramazan H. (12), yaralandı.Olay, saat 16.00 sıralarında Fatih Mahallesi Demirtaş Sokak'ta meydana geldi. İnşaat halindeki 3 katlı binanın 3'üncü katına çivi toplamaya çıktığı iddia edilen Ramazan H., bastığı tahtanın yerinden çıkmasıyla dengesini kaybederek yaklaşık 8 metre yüksekten asansör boşluğunun zeminine düştü. Yaralanan Ramazan H., inşaatın yakınında bulunan yakınları tarafından asansör boşluğundan çıkarıldı. Yaralı çocuk, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılarak İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Ramazan H.'nin vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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