Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Muharrem İnce: CHP kurultay için bir gün bile beklememelidir
CHP'de kurultay kavgası büyüyor
Akar'dan ABD'ye tepki: Kabul etmiyoruz, korkmuyoruz!
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Karşılıksız kalmayacak
FED faizleri sabit tuttu
FED faizleri sabit tuttu
Amerika'dan skandal 'yaptırım' açıklaması
Amerika'dan skandal 'yaptırım' açıklaması

İnşaatın asansör boşluğuna düşen çocuk yaralandı

BURSA’nın İnegöl ilçesinde, inşaat halindeki binanın 3'üncü katından asansör boşluğuna düşen Ramazan H. (12), yaralandı. Olay, saat 16.00 sıralarında Fatih Mahallesi Demirtaş Sokak'ta meydana geldi. İnşaat halindeki 3 katlı binanın...

İnşaatın asansör boşluğuna düşen çocuk yaralandı
BURSA’nın İnegöl ilçesinde, inşaat halindeki binanın 3'üncü katından asansör boşluğuna düşen Ramazan H. (12), yaralandı.
Olay, saat 16.00 sıralarında Fatih Mahallesi Demirtaş Sokak'ta meydana geldi. İnşaat halindeki 3 katlı binanın 3'üncü katına çivi toplamaya çıktığı iddia edilen Ramazan H., bastığı tahtanın yerinden çıkmasıyla dengesini kaybederek yaklaşık 8 metre yüksekten asansör boşluğunun zeminine düştü. Yaralanan Ramazan H., inşaatın yakınında bulunan yakınları tarafından asansör boşluğundan çıkarıldı. Yaralı çocuk, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılarak İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Ramazan H.'nin vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328