İnşaatın 9'uncu katından düşen Suriyeli işçi öldü

ADANA'da Suriyeli 20 yaşındaki Abdullah Y., çalıştığı inşaatın 9'uncu kattan düşerek öldü.Merkez Seyhan İlçesi'ndeki Cemalpaşa Mahallesi'nde bir apartman inşaatında çalışan Abdullah Y., sabah 08.30'da 9'uncu katta kalıp çakarken dengesini kaybedince düştü. Güvenlik filesine rağmen düşen işçiyi gören çalışma arkadaşları hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Yaşamını yitirdiği saptanan Suriyeli işçinin çalışmak için Şanlıurfa'dan kente geldiği ve birkaç gün önce inşaatta çalışmaya başladığı öğrenildi. İşçinin cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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