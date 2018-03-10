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İnşaatın 5'inci katından düşen işçi öldü

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, () - KARABÜK'te, çalıştığı inşaatın 5'inci katından düşen 55 yaşındaki Recep Coşkun, hayatını kaybetti. Olay, akşam saatlerinde Kurtuluş Mahallesi Kıranlar Sokak'taki 5 katlı inşaatta meydana geldi. Son...

İnşaatın 5'inci katından düşen işçi öldü

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, () - KARABÜK'te, çalıştığı inşaatın 5'inci katından düşen 55 yaşındaki Recep Coşkun, hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde Kurtuluş Mahallesi Kıranlar Sokak'taki 5 katlı inşaatta meydana geldi. Son katta kalıpları söken Recep Coşkun, dengesini kaybedince, 5'inci kattan düştü. Arkadaşlarının haber vermesiyle gelen sağlık ekibi Recep Coşkun'un öldüğünü belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Recep Coşkun'un cesedi, Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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