Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kılıçdaroğlu: Yoksul ailelere, her ay bin lira yatıracağız
Kobilere faizsiz kredi vaadi
Erdoğan'dan Atatürk'ün mirasıyla ilgili açıklama
İstanbul'un Fethi kutlandı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 'Münbiç Yol Haritası'nı ABD'de görüşecek
'Münbiç Yol Haritası'nı ABD'de görüşecek
DİSK Genel Başkanlığına Arzu Çerkezoğlu seçildi
DİSK Genel Başkanlığına Arzu Çerkezoğlu...

İnşaatın 5'inci katından düşen çocuk öldü

SİVAS’'ta çıktığı inşaat halindeki binanın 5'inci katından düşen Adem Güler (13) hayatını kaybetti. Esentepe Mahallesi'nde yaşayan Coşkun ve Şemsi çiftinin çocukları Yusuf ve Adem Gülter, dün saat 22.30 sıralarında Altuntabak...

İnşaatın 5'inci katından düşen çocuk öldü
SİVAS’'ta çıktığı inşaat halindeki binanın 5'inci katından düşen Adem Güler (13) hayatını kaybetti.

Esentepe Mahallesi'nde yaşayan Coşkun ve Şemsi çiftinin çocukları Yusuf ve Adem Gülter, dün saat 22.30 sıralarında Altuntabak Mahallesi 17'inci Sokak'a gitti. Burada Adem Gülter, henüz belirlenemeyen nedenle 8 katlı inşaat halindeki binanın 5'inci katına çıktı.

Aşağıda bekleyen Yusuf Gülter, kardeşi gelmeyince merak edip inşaat alanına girdi. Yusuf Gülter, kardeşi Adem'i asansör boşluğunda yerde kanlar içinde yatarken görüp, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Gülter, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Adem Gülter'in cenazesi otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna kondu.

İnşaatta yaklaşık 4 aydır çalışma yapılmadığı belirtilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

web tasarım
İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325