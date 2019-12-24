Son Dakika
İnşaatın 4'üncü katından düşen Nesil, ağır yaralandı
ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde inşaat halindeki binanın 4’üncü katından düşen Nesil O. (14), ağır yaralandı. Nesil O.’nun kazara mı düştüğü, yoksa intihara mı kalkıştığı araştırılıyor. Ereğli Orhanlar Mahallesi Zübeyde...
GÜVENLİK 24.12.2019, 11:07
ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde inşaat halindeki binanın 4’üncü katından düşen Nesil O. (14), ağır yaralandı. Nesil O.’nun kazara mı düştüğü, yoksa intihara mı kalkıştığı araştırılıyor.
Ereğli Orhanlar Mahallesi Zübeyde Hanım Bulvarı'nda, inşaat halindeki binanın 4’üncü katına çıkan Nesil O., düştü. Nesil O.’yu yerde yatarken fark eden çevre sakinleri, sağlık ekiplerine haber verdi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Nesil O., ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi süren Nesil O.'nun tedavisi sürüyor.
Polis ekipleri, kız çocuğunun intihara mı kalkıştığını yoksa kazara mı düştüğünü araştırıyor.
Ereğli Orhanlar Mahallesi Zübeyde Hanım Bulvarı'nda, inşaat halindeki binanın 4’üncü katına çıkan Nesil O., düştü. Nesil O.’yu yerde yatarken fark eden çevre sakinleri, sağlık ekiplerine haber verdi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Nesil O., ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi süren Nesil O.'nun tedavisi sürüyor.
Polis ekipleri, kız çocuğunun intihara mı kalkıştığını yoksa kazara mı düştüğünü araştırıyor.
11°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 24 Aralık 2019
|İmsak
|06:48
|Güneş
|08:20
|Öğle
|13:09
|İkindi
|15:27
|Akşam
|17:48
|Yatsı
|19:14
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|16
|34
|2. Başakşehir
|16
|30
|3. Trabzonspor
|16
|29
|4. Fenerbahçe
|16
|28
|5. Beşiktaş
|16
|27
|6. Alanyaspor
|16
|26
|7. Galatasaray
|16
|24
|8. Malatyaspor
|16
|23
|9. Göztepe
|16
|23
|10. Gaziantep FK
|16
|23
|11. Denizlispor
|16
|21
|12. Çaykur Rizespor
|16
|20
|13. Gençlerbirliği
|16
|18
|14. Kasımpaşa
|16
|15
|15. Konyaspor
|16
|15
|16. Antalyaspor
|16
|14
|17. Ankaragücü
|16
|11
|18. Kayserispor
|16
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|16
|36
|2. Menemen Belediyespor
|16
|28
|3. Akhisar Bld.Spor
|16
|27
|4. Erzurum BB
|16
|27
|5. Keçiörengücü
|16
|25
|6. Ümraniye
|16
|25
|7. Bursaspor
|16
|24
|8. Balıkesirspor
|16
|23
|9. Altay
|16
|23
|10. Fatih Karagümrük
|16
|23
|11. Adana Demirspor
|16
|21
|12. Giresunspor
|16
|20
|13. İstanbulspor
|16
|19
|14. Altınordu
|16
|15
|15. Osmanlıspor
|16
|12
|16. Boluspor
|16
|12
|17. Adanaspor
|16
|9
|18. Eskişehirspor
|16
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|17
|49
|2. Leicester City
|18
|39
|3. Man City
|18
|38
|4. Chelsea
|18
|32
|5. Sheffield United
|18
|28
|6. Wolverhampton
|18
|27
|7. Tottenham
|18
|26
|8. M. United
|18
|25
|9. Newcastle
|18
|25
|10. Burnley
|18
|24
|11. Arsenal
|18
|23
|12. Crystal Palace
|18
|23
|13. Brighton
|18
|20
|14. Bournemouth
|18
|19
|15. Everton
|18
|19
|16. West Ham
|17
|19
|17. Southampton
|18
|18
|18. Aston Villa
|18
|15
|19. Norwich City
|18
|12
|20. Watford
|18
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|18
|39
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Sevilla
|18
|34
|4. Atletico Madrid
|18
|32
|5. Real Sociedad
|18
|31
|6. Getafe
|18
|30
|7. Athletic Bilbao
|18
|28
|8. Valencia
|18
|28
|9. Levante
|18
|26
|10. Villarreal
|18
|25
|11. Granada
|18
|24
|12. Osasuna
|18
|23
|13. Real Betis
|18
|23
|14. Real Valladolid
|18
|20
|15. Deportivo Alaves
|18
|19
|16. Eibar
|18
|19
|17. Mallorca
|18
|15
|18. Celta de Vigo
|18
|14
|19. Leganés
|18
|13
|20. Espanyol
|18
|10