İnşaatın 4'üncü katından düşen Nesil, ağır yaralandı

ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde inşaat halindeki binanın 4’üncü katından düşen Nesil O. (14), ağır yaralandı. Nesil O.’nun kazara mı düştüğü, yoksa intihara mı kalkıştığı araştırılıyor.

Ereğli Orhanlar Mahallesi Zübeyde Hanım Bulvarı'nda, inşaat halindeki binanın 4’üncü katına çıkan Nesil O., düştü. Nesil O.’yu yerde yatarken fark eden çevre sakinleri, sağlık ekiplerine haber verdi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Nesil O., ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi süren Nesil O.'nun tedavisi sürüyor.

Polis ekipleri, kız çocuğunun intihara mı kalkıştığını yoksa kazara mı düştüğünü araştırıyor.