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İnşaat iskelesinden düşen işçi öldü
Davut CAN/İZMİR, ()- İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde bir alışveriş merkezi inşaatının dış cephesinde çalışırken dengesini kaybedip düşen Şuayb Akkoç, hayatını kaybetti. Olay, çarşamba günü Yalı Mahallesi'nde meydana geldi....
GÜVENLİK 12.10.2019, 11:11
Davut CAN/İZMİR, ()- İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde bir alışveriş merkezi inşaatının dış cephesinde çalışırken dengesini kaybedip düşen Şuayb Akkoç, hayatını kaybetti.
Olay, çarşamba günü Yalı Mahallesi'nde meydana geldi. Bir alışveriş merkezi inşaatının dış cephe işçiliğini yapan Şuayb Akkoç, iskelenin üzerinde, dengesini kaybedip boşluğa düştü. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine, adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla kaldırıldığı Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Akkoç, dün akşam saatlerinde yaşam mücadelesini kaybetti.
Şuayb Akkoç'un cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
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