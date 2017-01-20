İnşaat işçisine terör propagandası suçundan 1 yıl 3 ay hapis

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN,() - SAMSUN'da 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan tutuklu yargılanan Yusuf Çakmak, 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'un İlkadım İlçesi'ne çalışmaya gelen Iğdırlı Yusuf Çakmak kaldığı otelde, terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla ihbar edildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yusuf Çakmak'ı odasında yakaladı. Yapılan üst aramasında ise 1 polis kelepçesi ele geçti. Şüphelinin sosyal medya hesaplarını da inceleyen polis, PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı ve övücü paylaşımlarda bulunduğunu tespit etti ve tutuklandı.

Samsun 3'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu olduğu Bafra Cezaevi'nden SEGBİS yöntemiyle katılan sanık Yusuf Çakmak, "Paylaşımlarda bulundum. Bunların suç olduğunu bilmiyordum. Ben inşaat işçisiyim. PKK terör örgütüyle bir bağlantım ve üyeliğim yoktur. Bir anlık heyecanla sosyal medya hesaplarımdan paylaşımlarda bulundum. Pişmanım beraatımı istiyorum" dedi.

Mahkeme sanık Yusuf Çakmak'ı 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıp cezaevinde kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verdi.

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