İnşaat işçisine 14 yaşındaki kıza cinsel istismardan 34 yıl hapis istemi

ZONGULDAK'ta, 14 yaşındaki B.K. adlı kıza metruk binada cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklanan ve hakkında 34 yıl hapis cezası istenen inşaat işçisi 18 yaşındaki Mevlüt E.'nin yargılanmasına başlandı.

Olay, geçen Temmuz'da Devrek İlçesi'ne bağlı Çaydeğirmeni Beldesi'nde meydana geldi. İnşaat işçisi Mevlüt E., iddiaya göre arkadaşlık kurduğu B.K.'yı eskiden okul olarak kullanılan metruk binaya götürdü. Mevlüt E., daha sonra "18 yaşındayım, çocuk değilim. İstediğim her şeyi yapabilirim" diyerek B.K.'ya cinsel istismarda bulundu.

B.K.'nın durumu ailesine anlatarak şikayetçi olması üzerine tutuklanan Mevlüt E., 'çocuğun cinsel istismarı', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 34 yıl hapis cezası istemiyle ilk kez hakim karşısına çıktı.

2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya cezaevinden video konferans sistemiyle katılan sanık, suçlamayı kabul etmedi. Kızın kendisini sürekli rahatsız etmesi üzerine annesini aradığını ileri süren sanık, "Annesi telefonda ikinci evliliğini yaptığı eşinin kızıyla ilişkiye girdiğini söyledi. Ben de karakola aradım ve gidip ifade verdim. Sonra bana bu iftirayı attılar. Ben olay tarihinde Ankara'ya gittim. Sonra İzmir'e geçtim. Hiç gelmedim buraya. Bana kumpas kuruldu" dedi. Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.