Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İYİ Parti'nin iletişim sorumlusuna FETÖ'den gözaltı
İYİ Parti'nin iletişim sorumlusuna FETÖ'den...
PİYASALAR - MB müdahalesine karşın dolar rekora yakın
MB müdahalesine karşın dolar rekora...
Akşener, İnce görüşmesini iptal etti, Bağcılar’a gidiyor
Akşener programını iptal etti Bağcılar’a...
Şok Marketler’nin hisseleri halka arz ediliyor
Şok Marketler’nin hisseleri halka arz...

İnşaat işçisi, evinde kendini astı

BODRUM'da inşaat işçisi Şerafettin Y. (37) evinin tavanındaki kancaya kendini iple asarak yaşamına son verdi. Evli ve 3 çocuk babası Şerafettin Y.'den haber alamayan yakınları, bu sabah merak edip, İslamhaneleri Mahallesi'ndeki evine gitti....

İnşaat işçisi, evinde kendini astı
BODRUM'da inşaat işçisi Şerafettin Y. (37) evinin tavanındaki kancaya kendini iple asarak yaşamına son verdi.
Evli ve 3 çocuk babası Şerafettin Y.'den haber alamayan yakınları, bu sabah merak edip, İslamhaneleri Mahallesi'ndeki evine gitti. Kapıyı üzerinde bırakılan anahtarla açıp içeri giren yakınları, Şerafettin Y.'yi odanın tavanındaki kancaya iple asılı olarak bulup, şok oldu. Üzerlerindeki şoku atmalarının ardından kardeşi Ramazan Y.'ye durumu 112 Acil Servis ve jandarmaya bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri, Şerafettin Y.'nin öldüğünü belirledi. Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından intihar ettiği belirlenen Şerafettin Y.'nin cesedi, kesin ölüm nedenin tespiti için otosi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Şerafettin Y.'nin 3 çocuğunu da yanına alan 6 aylık hamile eşinin 1 ay önce Uşak'taki baba evine gittiği öğrenildi. Bu nedenle intihar etmiş olabileceği üzerinde durulan Şerafettin Y.'nin ölüm haberini alan eşinin Bodrum'a dönmek için yola çıktığı öğrenildi. Jandarma, Şerafettin Y.'nin intiharı ile ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314