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İnşaat işçisi el ve ayakları bağlı olarak ölü bulundu (2)
KİMLİĞİ BELLİ OLDU Ege Üniversitesi Bornova Kampüsü içindeki cami inşaatında, el ve ayakları iple bağlanmış halde cansız bedeni bulunan işçinin Ferit Aytekin (45) olduğu tespit edildi. Aytekin'in başında darp izi olduğu saptandı....
GÜVENLİK 09.11.2019, 15:39
KİMLİĞİ BELLİ OLDU
Ege Üniversitesi Bornova Kampüsü içindeki cami inşaatında, el ve ayakları iple bağlanmış halde cansız bedeni bulunan işçinin Ferit Aytekin (45) olduğu tespit edildi. Aytekin'in başında darp izi olduğu saptandı. Polis, akıl sağlığı yerinde olmayan 1 şüpheliyi arıyor.
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