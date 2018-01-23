İnşaat işçilerinin ölümle sonuçlanan kavgası kamerada

ANTALYA'da 2 inşaat işçisi arasında çıkan sopalı kavgada Ahmet İnak'ı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Esat Ercan, "Sopanın ucunun gözüne nasıl girdiğini bilmiyorum. Ben kimseye saldırmadım" dedi. Olay anının güvenlik kameralarınca kaydedildiği ortaya çıktı.

Olay, geçen yıl 8 Ekim'de Kepez ilçesi Güneş Mahallesi Yeni Toptancı Hal Kompleksi'nde meydana geldi. İnşaat işçisi Esat Ercan (40) ile Ahmet İnak, alacak anlaşmazlığı nedeniyle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet İnak, elindeki uzun tahta fırça sapıyla Esat Ercan'a saldırdı. Kavga sırasında ucu sivri sopa parçası Ahmet İnak'ın gözüne girdi. Ahmet İnak düşerken, Esat Ercan kaçtı. Ambulansla hastaneye götürülen İnak, bir hafta sonra yaşamını yitirdi. Esat Ercan, kısa süre sonra yakalanarak tutuklandı.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde davanın ilk duruşması yapıldı. Duruşmaya tutuklu sanık Esat Ercan ve avukatı Mahmut Akar ile ölen Ahmet İnak'ın aile avukatı Rumi Mercan katıldı. Sanık Esat Ercan savunmasında, Ahmet İnak'tan 140 TL alacağını istediğini belirterek, şöyle dedi:

"O da bana vermeyeceğini söyledi. Bana 'Boşuna bekleme git' dedi. Sonra bana sopayla vurmaya başladı. Kolumla kafamı sakınırken sopa kırıldı. Kırılan sopanın bir parçası elimde kaldı. Ben de bu sopayı rasgele vurdum. Sopanın ucunun gözüne nasıl girdiğini bilmiyorum. O sırada bizi ayırmak isteyenler de vardı. Belki onların koluna sopa çarpmış olabilir. Yoksa ben kimsenin gözünü hedef alarak darpta bulunmadım. Yere düştüğünde kafasını sert zemine çarptı. Ben kimseye saldırmadım."

Tanık olarak dinlenen Ramazan İlter ise, ölen Ahmet İnak'ın kiracısı olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"İkili arasında para konusunda anlaşmazlık vardı. Esat Ercan üstünü değiştirmeye gidince Ahmet'e hitaben 'Şerefsiz benim paramı getir, niye getirmiyorsun?' dedi. Ahmet'in elinde tahta fırça sapı vardı. Ahmet o fırçayla sanığa vurmaya çalışırken, sanık da kendisini korumak için elini kafasına doğru kaldırınca tahta sap kırıldı. Sanık kırılan sap parçasıyla Ahmet'e vurmaya başladı. Ben ikisini ayırmaya çalışıyordum. Tahta sopanın ucunun Ahmet'in gözüne nasıl girdiğini görmedim."

Mahkeme heyeti, duruşmayı dosyadaki eksiklerin tamamlanması için ileri bir tarihe erteledi. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri ise mahkemeye delil olarak sunuldu.



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