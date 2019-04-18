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İnşaat işçilerinin minibüsü ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

KAYSERİ, () - KAYSERİ'nin Sarız ilçesinde, inşaat işçilerinin taşındığı minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2'si ağır 7 kişi yaralandı.   Kaza, saat 17.00 sıralarında, Sarız'a bağlı Kemer Mahallesi...

İnşaat işçilerinin minibüsü ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

KAYSERİ, () - KAYSERİ'nin Sarız ilçesinde, inşaat işçilerinin taşındığı minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2'si ağır 7 kişi yaralandı.  
Kaza, saat 17.00 sıralarında, Sarız'a bağlı Kemer Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İnşaat işçilerini taşıyan Şiho A. (47) yönetimindeki 31 AAG 032 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak, karşı yönden gelen İsa K.'nin (57) kullandığı 01 DM 208 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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