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İnşaat halindeki binadan musluk bataryalarını çaldı

AYDIN'ın İncirliova ilçesindeki inşaattan piyasa değeri 14 bin TL olan 46 musluk bataryası çalan M.T. (27), polis tarafından yakalandı. Salı gecesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan apartman inşaatına giren bir kişi, dairelere takılan musluk...

İnşaat halindeki binadan musluk bataryalarını çaldı
AYDIN'ın İncirliova ilçesindeki inşaattan piyasa değeri 14 bin TL olan 46 musluk bataryası çalan M.T. (27), polis tarafından yakalandı.
Salı gecesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan apartman inşaatına giren bir kişi, dairelere takılan musluk bataryalarını alıp, kaçtı. Sabah gelen işçiler bataryaların çalındığını gördü. İşçilerin ihbarı üzerine İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı.  MOBESE kameralarını inceleyen polis ekipleri, zanlının M.T. olduğunu belirledi.  M.T., evine düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı.  M.T.'nin bataryaları verdiğini söylediği hurdacıya baskın düzenlendi. 14 bin TL değerindeki 46 musluk bataryasının ele geçirildiği hurdacı da gözaltına alındı. Adı açıklanmayan hurdacı, ifadesinin ardından serbest bırakılırken, M.T.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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