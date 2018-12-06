İnşaat çukuruna düşen köpeği esnaf kurtardı

BURSA'nın İznik ilçesinde inşaat çukuruna düşen köpek, çevredeki esnaf tarafından kurtarıldı.
Beyler Mahallesi'nde bulunan inşaat alanındaki çukura bir sokak köpeği. Köpeğin sesini duyan çevredeki esnaf, inşaat alanına geldi. Esnaf, getirdikleri merdivenı çukura koyarak köpeğin çıkmasını sağladı. Kurtarılan köpek, daha sonra bölgeden uzaklaştı.
FOTOĞRAFLI
Beyler Mahallesi'nde bulunan inşaat alanındaki çukura bir sokak köpeği. Köpeğin sesini duyan çevredeki esnaf, inşaat alanına geldi. Esnaf, getirdikleri merdivenı çukura koyarak köpeğin çıkmasını sağladı. Kurtarılan köpek, daha sonra bölgeden uzaklaştı.
FOTOĞRAFLI