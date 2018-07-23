Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı tamamlandı
Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı tamamlandı
Eski başkan yeni başkanı tabancayla öldürdü
Eski başkan yeni başkanı tabancayla...
Türk siyasetine örnek İYİ kongre kararı
Türk siyasetine örnek İYİ kongre...
Kayıp Evrim'in annesi, babası ve amcasına gözaltı
Kayıp Evrim'in soruşturmasında flaş gelişme

İnşaat bekçisi, asansör boşluğuna düşüp öldü

ADANA'da çalıştığı inşaatın 6'ncı katından dengesini kaybederek asansör boşluğuna düşen Mustafa Ayana (55) hayatını kaybetti. Olay, Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, inşaatta bekçilik yapan...

İnşaat bekçisi, asansör boşluğuna düşüp öldü
ADANA'da çalıştığı inşaatın 6'ncı katından
dengesini kaybederek asansör boşluğuna düşen Mustafa Ayana (55) hayatını kaybetti.
Olay, Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, inşaatta bekçilik yapan Mustafa Ayana, sabah saatlerinde 6'ncı katta dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü. İnşaatta çalışan işçiler, gelen ses üzerine Ayana'nın cansız bedenini gördü. Olay yerine çağrılan, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ve Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı CANKUR ekipleri, Ayana'nın cesedini inşaattan çıkardı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328