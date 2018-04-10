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İnşaat alanında su dolu çukura düşen çocuk, yoğun bakımda tedaviye alındı

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), ()- MANİSA'nın Alaşehir İlçesi'nde, inşaat alanındaki su dolu çukura düşen 11 yaşındaki Fırat Arpa, çevredekiler tarafından kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan Arpa'nın sağlık durumunun ciddiyetini...

İnşaat alanında su dolu çukura düşen çocuk, yoğun bakımda tedaviye alındı

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), ()- MANİSA'nın Alaşehir İlçesi'nde, inşaat alanındaki su dolu çukura düşen 11 yaşındaki Fırat Arpa, çevredekiler tarafından kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan Arpa'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Olay, dün saat 17.00 sıralarında Barış Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi Kooperatifi inşaatında meydana geldi. İlkokul 4'üncü sınıf öğrencisi Fırat Arpa, arkadaşlarıyla oynarken içinde su bulunan çukura düştü. Arkadaşlarının çığlıklarını duyan çevre sakinleri, yardıma koşup, küçük Fırat'ı çıkardı. 
Çağırılan ambulansla Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Fırat Arpa'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. 
Olayı duyan Fırat'ın yakınları büyük üzüntü yaşarken, amcası İsmet Arpa, "İnşaat alanında hiçbir önlem alınmamış. Önceki gün yağan yağmur ve zeminden çıkan su ile inşaat çukuru yaklaşık 1,5 metre suyla dolmuş. Arkadaşlarıyla oyun oynarlarken Fırat suya düşmüş ve çıkamamış. Şu anda yoğun bakımda" dedi.

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