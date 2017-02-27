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İngilizce öğretmeni evinde bıçaklanarak öldürüldü

BALIKESİR'in Edremit İlçesi'nde yaşayan İngilizce öğretmeni 50 yaşındaki Elif Isparta, evinde bıçaklanarak öldürüldü.

İngilizce öğretmeni evinde bıçaklanarak öldürüldü
BALIKESİR'in Edremit İlçesi'nde yaşayan İngilizce öğretmeni 50 yaşındaki Elif Isparta, evinde bıçaklanarak öldürüldü.

Camivasat Mahallesi Baraj Caddesi'ndeki bir apartmanın birinci katında yaşayan evli ve 2 çocuk annesi Elif Isparta'dan haber alamayan yakınları, Çanakkale'nin Çan İlçesi'ndeki güreşlere devesiyle katılan Burhaniye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Ali Enis Isparta'yı arayıp, eşine ulaşılamadığı bildirildi. Yakınlarının haber vermesiyle hemen kente dönen Ali Enis Isparta, dün saat 21.00 sıralarında evine geldiğinde, eşi Elif Isparta'nın kanlar içindeki cesedini buldu.
Ali Enis Isparta'nın haber vermesiyle eve gelen polis ekipleri inceleme yaptı. Bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenen Elif Isparta'nın cesedi, yapılan olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

FETÖ'DEN AÇIĞA ALINMIŞ

Anadolu lisesinde İngilizce öğretmeni olan Elif Isparta'nın kısa bir süre önce FETÖ soruşturması kapsamında açığa alındığı öğrenildi. Cinayetle ilgili araştırma yapan polisin, olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldığı, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Elif Isparta'nın ölümünden kısa bir süre önce Facebook hesabından yaptığı "İnsan bir ecelini bir de kaderini bilmezmiş. Bilinen tek şey varmış 'Sevgi' onun da kıymeti bilinmezmiş" paylaşımı dikkati çekti. Arkadaşları, paylaşımın altına taziye mesajları yazdı.


 

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