İngiliz turistin oyununu, kamera görüntüleri bozdu

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, () - ANTALYA'da diş tedavisi için gerekli parayı temin edebilmek için otelden eşyalarının çalındığını iddia eden İngiliz turist Craig M.'nin (28) sigortadan para alma planını, kamera görüntüleri bozdu. İngiliz turistin, çalındığını iddia ettiği pasaportunu otelin bahçesine atması ve ayağıyla itmesi, güvenlik kameralarına yansıdı.

Konyaaltı ilçesindeki 5 yıldızlı bir otelde konaklayan İngiliz turist Craig M., dün sabah saatlerinde sırtında çantasıyla tesisten ayrıldı. Pasaportunu otelin çıkış kapısının sağındaki duvar dibine bırakan Craig M., ayağıyla da iyice duvar dibine itti. Otelin bahçesinde pasaportunu görebilecek bir noktada bekleyen Craig M., bir otel çalışanının pasaportu alıp güvenlik görevlisine teslim etmesi üzerine odasına döndü. Craig M.'nin odasını telefonla arayan resepsiyon görevlisi, otelin bahçesinde pasaportunu bulduklarını haber verdi. Olaydan haberi yokmuş gibi davranan Craig M., pasaportunun odasındaki kasada olduğunu, kasada ayrıca 4 bin 500 paund (yaklaşık 28 bin lira) bulunduğunu ve çalındığını ileri sürdü.

GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

İddialar üzerine durumu polise bildiren otel yönetimi, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntüleri inceleyen güvenlik görevlileri, Craig M.'nin sırtında çantayla otelden çıktığını, pasaportunu yere attığını ve ayağıyla duvar dibine ittiğini, uzun süre bahçede beklediğini belirledi. Görüntülerde ayrıca pasaportu bir otel çalışanının bulup güvenlik görevlisine teslim ettiği de tespit edildi. Gözaltına alınan Craig M.'nin, Antalya'da diş tedavisi yaptırdığı, sigorta parası almak için böyle bir yola teşebbüs ettiği belirlendi. Güvenlik kamerası görüntüleri sayesinde planı bozulan Craig M., emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Otelin ön büro müdürü Yasin Kuşcu, çok ilginç bir hırsızlık oyunu yaşadıklarını, güvenlik kamerası görüntülerinin olayı aydınlattığını söyledi. Otel bahçesinde bulunan pasaportun güvenlik görevlisi tarafından resepsiyona teslim etmesiyle olayın başladığını aktaran Kuşcu, "Resepsiyondan müşteriye pasaportunun lobide olduğu ve gelip alması söylendi. Misafir, pasaportunun ve kasadaki 4 bin 500 pound parasının kaybolduğunu söylüyor. Bu açıklama üzerine odada inceleme yaptık, misafirin bilgilerini aldık. Misafir kendini haklı çıkartacak şekilde bilgiler verdi" dedi.

'SİGORTADAN PARA ALACAĞINI İTİRAF ETTİ'

Çalındığı iddia edilen para yüksek bir meblağ olduğu için hırsızlık olabileceği şüphesiyle polise haber verdiklerini kaydeden Yasin Kuşcu, hemen geriye dönük güvenlik kamerası görüntülerini incelediklerini ifade etti. Pasaportu misafirin otel çıkışının sağ tarafındaki duvar dibine atıp, böyle bir ortam hazırladığını tespit ettiklerini belirten Kuşcu, "Hırsızlık süsü vererek, sigortadan para alacağını itiraf etti. Polisler geldiği zaman da pasaportu ve parasının alındığını söyledi. Polis, kamera kayıtlarından pasaportu kendisinin attığının görüldüğünü söylemesi üzerine turist geri adım attı ve sigortadan para almak için böyle bir yola başvurduğunu söyledi. Parayı alabilse diş tedavisinde kullanacağını anlattı. Biz yine de oteli küçük düşürmesinden dolayı polis merkezine şikayette bulunduk, kendisinin de otelden çıkışını verdik" diye konuştu.

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