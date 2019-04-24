İngiliz turist otel odasında ölü bulundu 

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), () - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde tatil yapan İngiliz kadın Tracy Jane Smith (47), otel odasında ölü bulundu.

İngiltere'den bir hafta önce tatil için Alanya'ya gelen Tracy Jane Smith, Türkler Mahallesi'ndeki bir otele yerleşti. Akşam saatlerinde temizlik için odaya giren görevli, Smith'in yerde hareketsiz yattığını gördü. Otel yönetiminin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, Smith'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Tracy Jane Smith'in cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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