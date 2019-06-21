Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Askeralma Kanunu görüşmeleri tamamlandı
Askeralma Kanunu görüşmeleri tamamlandı
81 ilde çocuklar tenise yönlendirilecek
81 ilde öğretmenler tenis eğitimi...
2019 yükseköğretim kurumları kontenjanları belli oldu
2019 yükseköğretim kurumları kontenjanları belli...
YSK, İstanbul seçiminde oy kullanamayacak seçmenleri açıkladı
YSK, İstanbul seçiminde oy kullanamayacak...

İngiliz kanocu, Meriç Nehri'nde askeri yasak bölgede yakalandı

EDİRNE'de, sınırda Meriç Nehri üzerinden kanoyla askeri yasak bölgeye giriş yapan İngiliz uyruklu A.J.B. gözaltına alındı. Bir sosyal proje kapsamında Fransa’dan kanoyla dünya turuna çıktığını öne süren A.J.B., işlemlerinin ardından...

İngiliz kanocu, Meriç Nehri'nde askeri yasak bölgede yakalandı
EDİRNE'de, sınırda Meriç Nehri üzerinden kanoyla askeri yasak bölgeye giriş yapan İngiliz uyruklu A.J.B. gözaltına alındı. Bir sosyal proje kapsamında Fransa’dan kanoyla dünya turuna çıktığını öne süren A.J.B., işlemlerinin ardından kendi isteği üzerine Pazarkule Sınır Kapısı'ndan Yunanistan'a gönderildi.
Yunanistan'a sınır Orhaniye köyünde, 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı askerleri, Meriç Nehri'nde kanoyla askeri yasak bölgeye giriş yapan kişiyi yakaladı. Bu kişinin, yapılan kimlik kontrolünde İngiliz vatandaşı A.J.B. olduğu tespit edildi. Sınır ihlalinden gözaltına alınan İngiliz uyruklu kanocu, işlemlerin ardından Edirne Göç İdaresi'ne teslim edildi. A.J.B. işlemlerinin ardından polis nezaretinde 'askeri yasak bölgeye izinsiz girme suçundan' hakkında açılan soruşturma kapsamında sorgusu için Edirne Adliyesi'ne sevk edildi. İngiliz kanocu savcılıkta verdiği ifadesinde, sosyal bir proje için Fransa'dan kanoyla Kasım ayında yola çıktığını belirterek, "Ben bir sosyal proje kapsamında Fransa'dan kanoyla dünya turuna çıktım. Geçtiğim tüm ülkelerde bana izin verildi. Amacım dünyayı kanoyla gezmek" dedi.
Serbest bırakılan A.J.B., Edirne Göç İdaresi'ne ait araçla polis nezaretinde Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'na götürüldü. İşlemleri tamamlanan A.J.B., kendi isteğiyle kano ve yanındaki malzemelerle birlikte polis nezaretinde Yunanistan'a geçti.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328