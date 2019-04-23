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İngiliz Clark, Tekirdağ'da rastgele açılan ateş sonucu yaralandı

TEKİRDAĞ'da İngiltere vatandaşı Barrı Clark (41), otomobille hareket halindeyken çevreden tabanca ile rastgele açılan ateş sonucu bacağından yaralandı. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Olay, Tekirdağ'ın Karaevli Mahallesi'nde...

İngiliz Clark, Tekirdağ'da rastgele açılan ateş sonucu yaralandı
TEKİRDAĞ'da İngiltere vatandaşı Barrı Clark (41), otomobille hareket halindeyken çevreden tabanca ile rastgele açılan ateş sonucu bacağından yaralandı. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Olay, Tekirdağ'ın Karaevli Mahallesi'nde meydana geldi. İngiltere vatandaşı Barrı Clark, arkadaşı F.Y.T. ile birlikte 34 JV 7423  plakalı otomobille hareket halindeyken, nereden geldiği belli olmayan mermi ile bacağından yaralandı. Aracı kullanırken yaralanan Clark, kendi imkanlarıyla gittiği hastanede tedaviye alındı. Barrı Clark'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemede boş kovanlar buldu. Yapılan çalışmada, tabancayla ateş açan kişinin E.D. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüpheli, ifadesinde, çevreden silah sesleri duyduğunu, korkarak kendisinin de ruhsatlı tabancasıyla havaya ateş ettiğini, herhangi bir kişiyi yaraladığının farkında olmadığını söyledi. Şüpheli E.D., jandarmadaki işlemlerinin ardından savcılık talimatı ile serbest bırakıldı.

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