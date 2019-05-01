İnekleri aramaya giden Berat, kayboldu (2)

26 SAAT SONRA BULUNDU

Erzurum'un Narman ilçesinin Koçkaya köyünde dün saat 16.30 sıralarında kaybolan Berat Akdemir (10), olaydan 26 saat sonra, bugün saat 18.30'da bulundu.

Yolunu kaybedince geceyi dağlık arazide geçiren Berat'ın meranın bulunduğu dağın arkasındaki Oltu ilçesine bağlı Damarlıtaş köyüne kadar yürüdüğü öğrenildi. Buradaki dağlık alanda Damarlıtaş köyünün çobanı tarafından bulunan Berat, köye götürüldü. Yaklaşık 10 kilometre yürüyen çocuğu gören köylüler hemen jandarmaya haber verdi. Jandarma ve Akdemir Ailesi gelene kadar köylüler, korkan ve bitkin düşen çocuğa yiyecek verdi. Haber üzerine arama çalışmalarını yarım bırakan ekipler de, Berat Akdemir'i almak için Damarlıtaş köyüne gitti. Oğullarına sağ salim kavuşan aile sevinç gözyaşı döktü.

Berat Akdemir jandarma ve arama kurtarma köpekleriyle fotoğraf çektirdi. Berat, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere ambulansla Narman Devlet Hastanesi'ne götürüldü.



FOTOĞRAFLI