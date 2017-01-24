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İnegöl’de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

BURSA’nın İnegöl İlçesi’nde, 2 ay sürdürülen teknik takip sonucu yapılan operasyonda yakalanan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. İnegöl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği...

İnegöl’de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
BURSA’nın İnegöl İlçesi’nde, 2 ay sürdürülen teknik takip sonucu yapılan operasyonda yakalanan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
İnegöl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve Bursa Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü’nce İnegöl’ün Akhisar Mahallesi’nde uyuşturucu satıcılarına yönelik yaklaşık 2 aydan bu yana süren teknik takip sonucu önceki gece operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 kişi gözaltına alınırken, evlerde yapılan aramada, gizli bölmelerde saklanan 50 gram bonzai ile 50 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 kişiden 25 yaşındaki M.D., 24 yaşındaki U.B., 22 yaşındaki V.Y. ve 22 yaşındaki F.A.´ya uyuşturucu satın alıp kullandıkları gerekçesiyle işlem yapılarak serbest bırakıldı. Uyuşturucu sattıkları belirlenen ve ‘torbacı’ olarak adlandırılan 20 yaşındaki T.S., 22 yaşındaki B.G., 21 yaşındaki E.Ç., ve 23 yaşındaki O.D. adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden B.G. adli kontrolle serbest bırakılırken diğer 3 şüpheli tutuklandı.

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