İnegöl’de korkutan çatı yangını

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), () - BURSA’nın İnegöl İlçesi’nde, 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Alevler arasında kalan piknik tüpü, İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile çıkarılarak olası patlamanın önüne geçildi.

İnegöl’ün Mesudiye Mahallesi 1'inci Aydın Sokak’ta bulunan 3 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çatıdan yükselen alevleri görenlerin haber vermesi üzerine kısa sürede belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri, 4 araçla alevlere müdahale etti.

Merdivenli araçla havadan yapılan müdahale ile yangın kontrol altına alınmaya çalışıldı. Yangın söndürme çalışmaları sırasında Emniyet Müdürlüğü ekipleri de güvenlik önlemlerini alarak, meraklı kişilerin binaya yaklaşmasını engellerken, bazı kişiler yangını evlerinin balkon ve pencerelerinden izledi. Her olasılığa karşı sağlık ekibi de yangın bölgesinde hazır bekletilirken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında, binanın çatısı kullanılamaz hale geldi.

Çatı katında bulunan ve aşırı sıcaklık nedeniyle üzerinde yarık oluşan piknik tüpü itfaiye ekibi tarafından dışarı çıkarılarak patlaması önlenmiş oldu. Hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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