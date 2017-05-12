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İnegöl’de kaza; 1 ölü 1 yaralı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), () - BURSA'nın İnegöl İlçesi'nde eğlenceden dönen iki arkadaşın içinde bulunduğu otomobil, kontrolden çıkıp yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi ise ağır yaralandı. Kaza,...

İnegöl’de kaza; 1 ölü 1 yaralı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), () - BURSA'nın İnegöl İlçesi'nde eğlenceden dönen iki arkadaşın içinde bulunduğu otomobil, kontrolden çıkıp yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi ise ağır yaralandı.
Kaza, saat 00.45 sıralarında İnegöl İlçesi Eskişehir karayolunda meydana geldi. Bir eğlence mekanında alkol alan 62 yaşındaki Kamil Eşgin ve arkadaşı 63 yaşındaki İsmail Hakkı İlikli, Yenişehir İlçesi'ndeki evlerine gitmek otomobille yola çıktı. Kamil Eşgin yönetimindeki otomobil, Bölge Trafik Denetleme İstasyonu mevkiine geldiğinde kontrolden çıkıp yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Kazada, devrilen aracın altında kalan sürücü Kamil Eşgin öldü, İsmail Hakkı İlikli ise ağır yaralandı. Yaralı İlikli, ihbar üzerine olay yerine sekv edilen ambulansla İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Otomobilin altından çıkarılan Kamil Eşgin'in cesedi, yapılan incelemenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'nin morguna gönderildi.
Kaza sonrası otomobilde bulunan alkol şişeleri dikkat çekti.  

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