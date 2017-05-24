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İnegöl’de kaybolan engelli kadın 8 saatte bulundu

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), () - BURSA’nın İnegöl İlçesi'nde, sabah saatlerinde evden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan zihinsel engelli 55 yaşındaki Zülfiye Örnek, 8 saat sonra bulundu. İnegöl İlçesi Hilmiye...

İnegöl’de kaybolan engelli kadın 8 saatte bulundu

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), () - BURSA’nın İnegöl İlçesi'nde, sabah saatlerinde evden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan zihinsel engelli 55 yaşındaki Zülfiye Örnek, 8 saat sonra bulundu.
İnegöl İlçesi Hilmiye Mahallesi’nde kardeşi Yaşar Örnek ile birlikte yaşayan zihinsel engelli Zülfiye Örnek, bugün saat 10.00 sıralarında evden çıktı, bir daha da dönmedi. Ailesi ve yakınları, Örnek'e ulaşamayınca jandarmaya bildirdi.
Bunun üzerine jandarma, AFAD, Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ve İHH Arama Kurtarma ekipleri arama çalışması başlattı. 50 kişilik ekip, ‘Depar’ adlı köpeğin de kullanıldığı, 8 saatlik çalışmanın ardından Zülfiye Örnek'i, köyden 10 kilometre uzaklıkta Domaniç yolu üzerindeki piknik alanında bitkin halde buldu. Örnek, 112 Acil Servis ekiplerinin kontrollerinin ardından ailesine teslim edildi.  
Engelli kadının kardeşi Yaşar Örnek, “Sabah evden çıkmış, fark edemedik. Bulamayınca jandarmaya haber verdik. Jandarmadan yardım istedik. Mahalle sakinleri, jandarma ekipleri ve AFAD ekipleri ile aramalar yaptık. 10 sene önce Domaniç tarafında bulmuştuk. Destek veren herkese teşekkür ederim.” dedi.

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