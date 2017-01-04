İnegöl’de 4 kişiyi yaralayan şüpheli yakalandı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), () - BURSA’nın İnegöl İlçesi’nde, 4 kişiyi tabancayla vurup yaraladıktan sonra kaçan 29 yaşındaki Emre D., polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

Emre D., geçen 15 Aralık’ta Yenice Mahallesi’nde, aralarında para anlaşmazlığı olan Yunus Emre A. ve Mehmet D.’yi korkudan sığındıkları motosiklet tamircisinde tabancayla vurup yaraladıktan sonra kaçtı. 18 Aralık’ta da Kalburt Mevkii’nde yaya olarak evlerine giden İlker Y. ve Mehmet Y.’yi vurup yaraladığı öne sürülen Emre D., yaralıların verdikleri ifade doğrultusunda aranmaya başlandı.

Yeniceköy Mahallesi’nde bir otomobilde zanlının olduğu ihbarını alan İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, operasyon düzenledi. Hareket halindeki araç Yeniceköy Mahallesi’nde durduruldu. Otomobildeki, 4 kişiyi yaraladığı iddiasıyla aranan Emre D. gözaltına alındı. Zanlının üzerinden 2 bin 800 lira sahte para ile saldırıda kullanılan tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Emre D.'nin verdiği ifadesinde 4 kişiyi alacak meselesi yüzünden vurduğunu söylediği öğrenildi.



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