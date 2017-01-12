İnegöl’de 4 gün önce kaybolan engelliyi 100 kişilik ekip arıyor

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), () - BURSA’nın İnegöl İlçesi’nde, Hayriye Mahallesi’ndeki evinden 4 gün önce şehir merkezine gitmek üzere ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan konuşma ve zihinsel engelli 40 yaşındaki Erkan Başyiğit’i bulmak için jandarma ve arama kurtarma ekipleri seferber oldu.

İnegöl'e bağlı Hariye Mahallesi’ndeki evinden 9 Ocak günü İnegöl merkeze gitmek üzere yola çıkan Erkan Başyiğit, akşam saatleri olduğunda evine dönmedi. Başyiğit’i merak eden ailesi ve yakınları, mahalle çevresinde ve İnegöl İlçe merkezinde gidebileceği yerleri aradı. Başyiğit’e ulaşamayınca İnegöl Emniyet Müdürlüğü ve İnegöl Jandarma Komutanlığı ekiplerine bilgi verildi.

Kayıp ihbarı üzerine Jandarma komutanlığı, Bursa AFAD İl Müdürlüğü, Yıldırım Belediyesi, İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma Derneği (İNDAK), Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri İnegöl’de bir araya gelerek arama çalışmalarına başladı. 100 kişilik arama- kurtarma ekibi Erkan Başyiğit’in en son İclaliye Mahallesi’ndeki metruk bir binada konakladığı yönündeki bilgi üzerine mahalledeki 50’ye yakın kullanılmayan ev tek tek arandı. Eğitimli köpeklerin de katıldığı İclaliye’deki aramada bir sonuç alınamadı. Ekiplerin bölgedeki arama çalışmaları devam ediyor.

Erkan Başyiğit’in arkadaşı Ahmet Tümer, "“Evden ayrıldığı günün akşamı eve dönmeyince mahalle sakinleri olarak İnegöl merkezde ve mahallemizin çevresinde arama yaptık. İki gün süren aramalarda bir sonuca ulaşamayınca jandarmadan yardım istedik" dedi.

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