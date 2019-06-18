İnegöl'de yağış, 5 milyon liralık zarar yol açtı

BURSA’nın İnegöl ilçesinde dün etkili olan sağanak ve dolu yağışının 15 bin dekarlık ekili arazi, sebze ve meyve bahçelerinde 5 milyon liralık zarara neden olduğu belirtildi.İnegöl'de, dün saat 17.00 sıralarında başlayan, sağanak yağış ve dolu hayatı olumuz etkiledi. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle dündü, alt geçit ve tüneller, kısa sürede suyla doldu. Ceviz büyüklüğünde dolu bazı araçlarda hasara yol açtı. Yağış, ekili ve dikili arazilere de zarar verdi. Ekili araziler su altında kaldı, meyve ağaçlarında ürünler daha olgunluğa ulaşmadan toprağa düştü.Bursa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı ve İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, “Dün, rüzgarla birlikte etkisini artıran sağanak, ayçekirdeği, buğday ve meyve ağaçlarına zarar verdi. Patates ekili alanlar zarar gördü. Her türlü meyve ve sebzeye zarar verdi. Yaklaşık 15 bin dekarlık alanda 5 milyon TL maddi zarar oluştu. Çevredemizde bulunan Yenişehir ilçesinde de zararın büyük olduğunu öğrendik'' dedi.

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