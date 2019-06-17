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İnegöl'de sağanak ve dolu (3)

SAĞNAK YAĞIŞ VE DOLU TARIM ARAZİLERİNE ZARAR VERDİ Bursa’nın İnegöl ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve dolu, tarım ürünlerinde büyük zarara yol açtı. Ekinleri yatırırken, meyve ağaçlarında ürünler daha olgunluğa ulaşmadan...

İnegöl'de sağanak ve dolu (3)

SAĞNAK YAĞIŞ VE DOLU TARIM ARAZİLERİNE ZARAR VERDİ
Bursa’nın İnegöl ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve dolu, tarım ürünlerinde büyük zarara yol açtı. Ekinleri yatırırken, meyve ağaçlarında ürünler daha olgunluğa ulaşmadan toprağa düştü. Bursa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Sezai Çelik, zarar tesbit çalışmalarına henüz başlanılmadığını ancak, tarım ürünlerinde büyük zarar oluştuğunu aktardı.
'MÜTHİŞ BİR YAĞIŞ VE DOLU OLDU'
İnegöl’ün kırsal Deydinler mahallesindeki tarlalarda inceleme yapan Bursa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Sezai Çelik ise, "Bölgemiz bir afet bölgesi. Her ne kadar verimli topraklara sahip olsak da aynı zamanda yoğun yağışlar yaşamaktayız. Allah beterinden saklasın. Müthiş bir yağış ve dolu oldu. Öyle bir yağış oldu ki aracımızdan çıkamadık. Çevremizdeki kırsal mahallelerde de doluyla birlikte fırtına var. Meyve ağaçlarına, patatese, ay çekirdeğine, meyvelere zarar verdi. Zararı şu an tespit edemiyoruz. Oldukça büyük bir zarar var. 1 saat yağış sürdü. Allah beterinden korusun” dedi.
Deydinler Mahallesi Muhtarı Ahmet Topçu ise, “Sağanak ve dolu yağışı oldu. Zarar olan tarım alanlarımıza gelemiyoruz, yollar kapandı. Sel oldu. Hasat oldukça zor geçecek” dedi.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa), ()

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