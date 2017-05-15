İnegöl'de pompalı tüfekle hesaplaşma: 3 yaralı

BURSA'nın İnegöjl İlçesi'nde tekel bayii işleten 37 yaşındaki Yılmaz C., işyerine gelip kendisiyle tartışan 21 yaşındaki Hasan B.'yi pompalı tüfekle bacaklarından vurarak yaraladı. Olaydan sonra Yılmaz C.'nin arkadaşı 27 yaşındaki İsmail U., kaçan Hasan B. ile yanındaki arkadaşını pompalı tüfekle yaraladı. 3 yaralı hastaneye kaldırıldı.

Olay dün gece, Sinanbey Mahallesi'ndeki tekel bayiinde meydana geldi. Hasan B., yönetimindeki 16 BBA 52 plakalı otomobile, aralarında husumet bulunan Yılmaz C.'nin işlettiği tekel bayiine gitti. İkili arasında başlayan tartışma karşılıklı hakeretlerle büyürken, Hasan B., pompalı tüfekle Yılmaz C.'ye ateş etti. Bacaklarına isabet eden saçmalarla yaralanan Yılmaz C., ambulans ile önce İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ardından da Bursa'da Yüksek İhtisas Hastanesi'ne sevk edildi.

Olay sonrası kaçan Hasan B., 2 saat sonra arkadaşı 20 yaşındaki İsmail A. ile birlikte otomobiliyle tekel bayiinin iki sokak arkasına geldi. İddiaya göre bunu öğrenen Yılmaz C.'ni arkadaşı İsmail U., pompalı tüfekle Hasan B. ve İsmail A.'nın içersinde bulunduğu otomobile ateş etti. Saldırıda yaralanan iki kişi, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıdldı. Şüpheli İsmail U. kaçarken, polis hastane çevresinde aldığı önlemleri artırdı.



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