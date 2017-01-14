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İnegöl'de kayıp zihinsel engelli ölü bulundu

BURSA’nın İnegöl İlçesi’nde, geçtiğimiz pazartesi günü evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan konuşma ve zihinsel engelli 40 yaşındaki Erkan Başyiğit'in ormanlık alanda cansız bedenine ulaşıldı. Başyiğit'in,...

İnegöl'de kayıp zihinsel engelli ölü bulundu
BURSA’nın İnegöl İlçesi’nde, geçtiğimiz pazartesi günü evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan konuşma ve zihinsel engelli 40 yaşındaki Erkan Başyiğit'in ormanlık alanda cansız bedenine ulaşıldı. Başyiğit'in, donarak ölmüş olabileceği üzerinde duruluyor.
İnegöl'e bağlı Hayriye Mahallesi’ndeki evinden 9 Ocak günü İnegöl merkeze gitmek için yola çıkan Erkan Başyiğit, akşam saatleri olduğunda evine dönmedi. Başyiğit’i merak eden ailesi ve yakınları, mahalle çevresinde ve İnegöl İlçe merkezinde gidebileceği yerleri aradı. Kendisine ulaşamayan yakınları İnegöl Emniyet Müdürlüğü ve İnegöl Jandarma Komutanlığı'na başvurdu. Kayıp ihbarı üzerine Jandarma komutanlığı, Bursa AFAD İl Müdürlüğü, Yıldırım Belediyesi, İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma Derneği (İNDAK), Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri İnegöl’de bir araya gelerek çarşamba günü günü arama çalışmalarına başladı. Arama ve kurtarma eğitimli yaklaşık 100 kişi tarafından aranan Erkan Başyiğit’in cesedi bugün İclaliye Mahallesi'ndeki ormanlık alanda avcılar tarafından bulundu. Donarak öldüğü sanılan Başyiğit'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.

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