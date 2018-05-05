İnegöl'de iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

BURSA’nın İnegöl ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.Kaza akşam saatlerinde, Bursa-İnegöl Karayolu üzerinde meydana geldi. Bursa’dan İnegöl istikametine seyir halinde olan Sermet Şekerci (49) yönetimindeki 16 BBA 31 plakalı otomobil, Şehitler Mahallesi kavşağına manevra yapmak istediği sırada şerit değiştirince, aynı istikamette seyir halinde olan Osman Berber (30) yönetimindeki 16 TV 423 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada 16 BBA 31 plakalı otomobilde bulunan yolcular Burcu Doğan (31), Ayten Kaya (54), Fatma Şekerci (47) ve Neriman Ege (58) ile diğer sürücü Osman Berber yaralandı. Otomobilde sıkışan sürücü Sermet Şekerci ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı.6 yaralı da kaza yerine sevk edilen 112 Acil servis ambulanslarında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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