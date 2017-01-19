İnegöl'de FETÖ'den 3 kişi gözaltında

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), () - BURSA’nın İnegöl İlçesinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, psikolog, öğretmen ve AFAD çalışanı olmak üzere 3 kişi gözaltına alındı.

İnegöl Cumhuriyet Savcılığı'nca devam eden FETÖ/PDY soruşturması kapsamında öğretmenlik yaparken ihraç edilen M.U., çalıştığı AFAD'dan çıkartılan R.B. ve İnegöl Adliyesi'nde Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde Psikolog olarak çalışan S.G. gözaltına alındı. Psikolog S.G.’nin 'ByLock' kullanıcısı olduğu ortaya çıktı.

İnegöl'de sorgulamaları tamamlanan üç kişi, bugün 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan adliyeye sevk edildi.



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