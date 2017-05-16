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İnegöl'de ev sahibi ile Suriyeli kiracı kavgası: 10 yaralı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), () - BURSA'nın İnegöl İlçesi'nde ev sahibi ile kiracıları Suriyeli aile arasında çıkan taşlı, sopalı kavgada 10 kişi hafif yaralandı. İnegöl'de geçen cumartesi günü 39 yaşındaki Medine Y., eve çok...

İnegöl'de ev sahibi ile Suriyeli kiracı kavgası: 10 yaralı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), () - BURSA'nın İnegöl İlçesi'nde ev sahibi ile kiracıları Suriyeli aile arasında çıkan taşlı, sopalı kavgada 10 kişi hafif yaralandı.
İnegöl'de geçen cumartesi günü 39 yaşındaki Medine Y., eve çok fazla kişi aldıklarını iddia ettiği üst kattaki kiracıları Suriye uyruklu aile ile tartıştı. Kavgaya dönen olayda, yaralanan Medine Y., hastaneye kaldırıldı. Olayı öğrenen Medine Y.'nin Almanya'da yaşayan eski eşi Ali C., bugün İnegöl'e geldi. Ali C. ve yakınları ile Suriyeli aile arasında kavga çıktı. Sokağa taşan, taşlı ve sopalı kavgaya müdahale eden Çevik Kuvvet polisi, tarafları güçlükle yatıştırdı.
Kavgada yaralanıp İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 8'i Suriye uyruklu, 10 kişi, ayakta müdahalelerinin ardından polis tarafından gözaltına alındı.

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